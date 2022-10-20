Полицейские продолжают поиски пропавшего на иномарке пенсионера в Осинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские продолжают розыск без вести пропавшего 1 октября пенсионера из Осинского района. Владимир Михайлович Сахаров уехал из дома в поселке Бильчир на иномарке «Toyota Nadia» и не вернулся. Автомобиль имеет приметный синей цвет. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сыщики не исключают, что мужчина мог направиться по одной из многочисленных проселочных дорог, - отмечают в ведомстве. - Территорию исследовали с привлечением авиации МЧС России. Сотрудники уголовного розыска, Следкома и спасатели на вертолете Ми-8 пролетели около 300 километров, обследовав возможные маршруты, проверив лесной массив, который в это время года хорошо просматривается с воздуха, а также поля и прибрежные зоны водоемов.

К сожалению, поиски результатов не дали. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Сахарова, просьба сообщить об этом в Боханский МСО СУ СК России по Иркутской области.

Приметы разыскиваемого: азиатской внешности, на вид 65-70 лет, рост 170 см, лицо круглое, глаза карие, волосы короткие с проседью.

Был одет в спецовку серого цвета, серые брюки и черные туфли.

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