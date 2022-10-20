9-летний мальчик попал в больницу с травмой головы после ДТП в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне утром, 19 октября, «Жигули» вылетели на дорожное ограждение в Падунском районе города Братска. Наполовину в «подвешенном» состоянии автомобиль застали инспекторы ГИБДД, приехав на место вызова. Оказалось, что на 223 километре трассы «Вилюй» 38-летний водитель, двигаясь в сторону жилого района Энергетик, не справился с управлением. Об этом сообщают в пресс-службе Пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Братское».

- В результате аварии 9-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь, мальчик с травмой головы госпитализирован в медучреждение города, - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП ведется административное расследование. В настоящее время по факту аварии, проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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