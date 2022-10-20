Станислав Гольдфарб возглавил Общественную палату седьмого созыва Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты седьмого созыва, во время которого был избран председатель совещательного органа. Им стал доктор исторических наук, профессор госуниверситета, писатель, директор иркутского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В нашем городе все органы власти работают сообща, – подчеркнул Станислав Гольдфарб. - Это позволяет решать многие вопросы. К деятельности Общественной палаты седьмого созыва мы привлекли новых активных молодых участников, уже начатые проекты будут обязательно продолжены. Работать планируем так же дружно и результативно

Также Станислав Гольдфарб поделился планами работы Общественной палаты. Одна из инициатив касается создания фонда, который в том числе будет оказывать поддержку семьям военнослужащих-участников спецоперации. Вместе с этим продолжается активный сбор гуманитарной помощи для мобилизованных иркутян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Живой мертвец. Охранник из Иркутска узнал о своих похоронах, придя за зарплатой. Иркутянина ошибочно признали мертвым, похоронив в Санкт-Петербурге другого человека. (подробности)

ДТП, пожар, несчастный случай и встреча с медведем: звоните в службу спасения по номеру 112 в Иркутске. За какой помощью можно обратиться в службу спасения 112 в Иркутске. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08