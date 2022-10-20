13 458 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приангарье подвели итоги сезона клещевых инфекцией. Так, в 2022 году от укусов кровососов пострадали 13 458 человек, что превышает показатели 2021 года на 26,3%. Всего за этот период исследовано 8845 паразитов. 1,2% из них были заражены клещевым э энцефалитом. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Прошедший эпидемический сезон клещевых инфекций характеризовался постепенным началом и высокой активностью клещей в мае – июне, - отмечают специалисты. - Первые случаи присасывания клещей зарегистрированы в начале апреля. Больше всего случаев присасывания клещей отмечалось на территории Иркутского района.

108 жителей Приангарья в 2022 году заразились клещевым энцефалитом. Подъем заболеваемости с прошлым годом оценивается в 3,9 раз. Еще 139 человек стали жертвами клещевого боррелиоза. Это в 3,5 раза больше, чем в том же 2021 году.

Напоминаем, что в октябре-ноябре можно начать вакцинацию против клещевого энцефалита. Для этого обратитесь в поликлинику по месту жительства.

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