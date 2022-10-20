248 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 20 октября, в Иркутской области официально подтверждено 348 780 случаев заражения COVID-19. 248 жителей региона заболели в минувшие сутки. Сибиряков просят не забывать о вакцинации и мерах предосторожности: использование средств дезинфекции рук и защитных масок в общественных местах. Об этом сообщают в пресс-службе

- С начала пандемии зарегистрировано 8793 (+1) летальных случая от коронавируса, 843 (+3) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отмечают в ведомстве. - Выздоровело 338 434 человека.

Отметим, что самой эффективной мерой профилактики COVID-19 продолжает оставаться иммунизация. Для снижения риска заболеваемости сделайте прививку.

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