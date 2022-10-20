Игорь Кобзев: поликлиника на Синюшиной горе в Иркутске должна быть сдана под ключ.

Глава региона Игорь Кобзев выехал на площадку в микрорайоне Синюшина гора в Иркутске, где будет строиться детская поликлиника больницы №10. Сдать в эксплуатацию ее планируют в 2025 году. В ноябре здесь начнут создавать основу для инженерных сетей, весной приступят к земляным работам и зальют фундамент.

- Уже сейчас необходимо организовать закупку необходимого оборудования, - сказал Игорь Кобзев. - Поликлиника должна быть сдана под ключ. Не менее важен и вопрос подготовки кадров.

Губернатор поручил министерству здравоохранения региона создать рабочую группу, которая будет курировать строительство поликлиники и решать возникающие вопросы и проблемы.

Рабочую группу возглавит заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Поликлинику планируют возвести по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Стоимость работ составит 1,3 млрд рублей. Здание рассчитано на 500 посещений в смену. В шестиэтажном доме разместят отделении педиатрии, диагностики, стоматологии, физиотерапии, а также информационно-аналитическое, лаборатории и два бассейна.