Откачку и очистку надшламовых вод в картах БЦБК в 2022 году выполнят в полном объеме. Фото: правительство Иркутской области

Запланированные на текущий год работы по откачке и очистке надшламовых вод в картах Байкальского целлюлозно-бумажного комбината выполнят в полном объеме. В ближайшие дни оборудование очистных сооружений и инженерные сети будут проверены и законсервированы. А уже в 2023 году будет решаться вопрос о продолжении очистки карт-накопителей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Из накопителей полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» откачено 70 тыс. куб. м. Это позволило избежать утечки опасных веществ в озеро Байкал.

Напомним, в этом году работы начались в июне. Очищенная на локальных очистных сооружениях до нормативных показателей надшламовая вода передавалась на городские канализационные очистные сооружения.

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