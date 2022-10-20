50 тысяч рублей отсудила мама девочки, которую за голову укусила собака в Шелехове Фото: Иван ВИСЛОВ

В Шелеховский городской суд обратилась мама 6-летней девочки, которая пострадала от укуса собаки. Женщина отпустила ребенка в гости к подруге. Дети играли на садовом участке, где на одну из них напал пес, который свободно перемещался по ограде дома без намордника. Девочку сразу же доставили в больницу, где ей обработали рану, наложили узловые швы, поставили первую прививку от бешенства, а, позднее, еще пять. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

- Вследствие укуса собаки дочь испытала сильный стресс, боль и страх, который ощущается до сих пор, - рассказали в суде. - Кроме того, пострадал ее внешний вид, так как возле шрама на голове волосы растут не как прежде, истец не исключает возможность, что в последующем придется прибегнуть к услугам пластического хирурга.

Как позже выяснилось, ответчик – бабушка подруги пострадавшего ребенка являлась и владельцем собаки. В момент нападения животного на девочку, она была в доме и спала. Суд принял решение взыскать с женщины компенсацию материального ущерба, это затраты на лечение, а также морального. Общая сумма составила 50 000 рублей.

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