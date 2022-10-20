Председатель Думы Иркутска: Городские власти займутся вопросом обустройства инфраструктуры вокруг новой детской поликлиники № 10

План-проект новой детской поликлиники. Фото: Дума Иркутска

Совещание совместно с губернатором региона Игорем Кобзевым и мэром города Русланом Болотовым провел председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. Также участие приняли представители министерства здравоохранения Иркутской области и застройщик, который выиграл конкурс. Стороны обсудили организационные моменты, наметили план работ.

- Сразу обратили внимание, что новой поликлинике необходима хорошая развязка. Учитывая, что улица узкая, а количество транспорта кратно увеличится, будет неудобный выезд. Мэр уже раздал соответствующие поручения подразделениям администрации, работы будут выполнятся в плановом порядке, - отметил Евгений Стекачев.

Контракт на строительство заключен на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Участок огорожен, проводятся подготовительные работы, планировка территории. Подрядчик получил проект, изучает технические решения. Уже в ближайшее время на месте планируется разместить строительный городок и начать вынос инженерных сетей. Сдача объекта здравоохранения намечена на 2025 год.

Также участники совещания осмотрели и существующую поликлинику. Она размещается на первом этаже жилого дома площадью 515,2 кв. метра. Сейчас здание по набору помещений не соответствует нормам для оказания первичной медико-санитарной помощи, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Детская поликлиника обслуживает прикрепленных к ней 8800 ребятишек из микрорайона Синюшина Гора, станции Кая, поселка Маркова, села Смоленщина, ЖК «Луговое» и других районов города.

- Это долгожданный проект для иркутян. Его реализация - совместная работа правительства региона, администрации и депутатского корпуса. Потребность в новом учреждении очень большая. Со стороны муниципальных властей решим вопросы по размещению строительного городка, организуем дополнительные парковочные места и подъездные пути, - подчеркнул мэр Руслан Болотов в своем телеграм-канале.

В структуру детской поликлиники войдут педиатрическое, физиотерапевтическое, консультативно-диагностическое, стоматологическое, информационно-аналитическое, диагностическое, административно-хозяйственное отделения, а также отделения организации медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях, медико-социальной помощи, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, прачечная, участок по обращению с отходами и кабинет неотложной медицинской помощи.

На выездном совещании представители Минздрава Иркутской области также предложили переоборудовать старый корпус поликлиники - после ввода в эксплуатацию нового блока - под жилье медицинского персонала.