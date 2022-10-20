Бесплатным перелетом могут воспользоваться семьи с детьми-инвалидами из Иркутской области.

Согласно Указу губернатора Иркутской области в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 7,6 миллиона рублей на бесплатный перелет для семей с детьми-инвалидами. И этим правом уже воспользовались 164 семьи. Они сэкономили значительные суммы на авиабилетах, отправляясь на медицинское обследование, лечение или консультацию.

В правительстве Иркутской области напомнили, что эта мера поддержки оказывается в регионе с 2019 года в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» и рассчитана пока до 2024 года. Почти за три года ее действия выписано 682 направления на общую сумму 13,3 миллиона рублей. Бесплатный проезд ребенку-инвалиду и его сопровождающему предоставляется на самолет в салоне экономического класса не более трех раз в течение года.

Кстати, в этом году 84 семей получили компенсацию стоимости проезда, остальным были предоставлены билеты. Об этом рассказали в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Туда же можно обратиться если возникли вопросы по предоставлению этой меры поддержки.