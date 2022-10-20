Губернатор Игорь Кобзев подписал распоряжение о дополнительных мерах по противодействию терроризму в Иркутской области.

19 октября президент России Владимир Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о дополнительных мерах по противодействию терроризму в Иркутской области. В регионе вводится режим базовой готовности.

Глава Приангарья объяснил, что это значит: будет усилена охрана общественного порядка и важных объектов. Никаких ограничений для жителей вводиться не планируется.

- Призываю не поддаваться панике и не пользоваться непроверенными источниками информации, – обратился Игорь Кобзев к жителям.

Губернатор также поручил министерствам экономразвития и промышленности, жилищной политики и энергетики, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, образования, а также главам муниципалитетов проверить состояние антитеррористической защищенности и защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей и готовности к реагированию на угрозы. Будет усилена физическая охрана и пропускной режим на важных объектах и в общественных местах. Ревизии подвергнутся и средства пожаротушения и другого аварийно-спасательного оборудования для ликвидации последствий возможных террористических посягательств.

Уточним, что в России вводится четыре разных уровнях реагирования. Самая высокая степень – военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.