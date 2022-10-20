Почти 150 тысяч рублей заплатит ангарчанка за майнинг в гараже
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Энергетики заметили на одном из земельных участков Ангарске не характерный для лета объем потребления электричества. Приехав с проверкой, специалисты с помощью тепловизионного оборудования выяснили, что температура воздуха в гараже намного выше, чем на улице под солнцем. Все это указывало на то, что владелица бокса занимается майнингом. Тогда сотрудники "Иркутскэнергосбыта" с учетом перерасчета на другой тариф отправили женщине новый счет за свет на сумму 143 563 рубля. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.
- Доводы представителя ответчика о коммунально-бытовом характере потребления электрической энергии для использования гаража в качестве сауны и зарядки электромобиля, суд отклонил, как необоснованные, поскольку доказательств в подтверждение возражений ответчиком не представлено, - рассказали в суде. - Согласно имеющимся в деле документам электромобиль ответчику не принадлежит.
Суд удовлетворил исковые требования ресурсоснабжающей компании и взыскал с хозяйки гаража долг за десять месяцев и расходы по оплате госпошлины, всего более 147 600 рублей.
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