8,5 млн рублей украла ресурсоснабжающая компания из бюджета Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о причинении ущерба на сумму свыше 8,5 миллионов рублей. Как стало известно, в 2017 году ресурсоснабжающая компания в Нижнеудинске предоставляла в уполномоченный орган документы, на основании которых устанавливались тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Чтобы компенсировать расходы на услуги, которые не покрывали выплаты от населения, организации каждый год выделялись субсидии. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что документация содержала сведения о завышенных расходах, которые ресурсоснабжающей организацией фактически не производились, достоверные сведения об объемах понесенных затрат в каждом отчетном периоде не направлялись. Это способствовало необоснованному получению с 2017 по 2021 год из регионального бюджета субсидий на сумму свыше 8,5 млн рублей, - рассказали в ведомствах.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы полиции. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием".

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