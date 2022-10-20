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Происшествия20 октября 2022 6:53

8,5 млн рублей украла ресурсоснабжающая компания из бюджета Иркутской области

Ежегодно работа организации субсидировалась
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
8,5 млн рублей украла ресурсоснабжающая компания из бюджета Иркутской области

8,5 млн рублей украла ресурсоснабжающая компания из бюджета Иркутской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о причинении ущерба на сумму свыше 8,5 миллионов рублей. Как стало известно, в 2017 году ресурсоснабжающая компания в Нижнеудинске предоставляла в уполномоченный орган документы, на основании которых устанавливались тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Чтобы компенсировать расходы на услуги, которые не покрывали выплаты от населения, организации каждый год выделялись субсидии. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что документация содержала сведения о завышенных расходах, которые ресурсоснабжающей организацией фактически не производились, достоверные сведения об объемах понесенных затрат в каждом отчетном периоде не направлялись. Это способствовало необоснованному получению с 2017 по 2021 год из регионального бюджета субсидий на сумму свыше 8,5 млн рублей, - рассказали в ведомствах.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы полиции. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием".

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