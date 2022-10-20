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Общество20 октября 2022 7:13

Кинотеатр "Квартал" выставили на продажу за 20 млн рублей в Иркутске

Владелец предлагает приобрести готовый бизнес
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Кинотеатр "Квартал" выставили на продажу за 20 млн рублей в Иркутске

Кинотеатр "Квартал" выставили на продажу за 20 млн рублей в Иркутске

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кинотеатр, располагающийся на последнем этаже торгового центра на улице Седова в Иркутске, выставили на продажу. Стоимость сделки владелец бизнеса оценил в 20 миллионов рублей. Объявление с фотографиями кассы и кинозалов опубликовали на сайте "Авито".

Сообщение с описанием готового бизнеса можно найти в разделе "Готовый бизнес и оборудование".

Фото: "Авито"

Фото: "Авито"

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