30 машин спецтехники засыпают камнями размытую дождями дорогу Усть-Кут - Уоян

Грязь оказалась совершенно непролазной
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В правительстве Иркутской области рассказали, как продвигается ремонт дороги Усть-Кут - Уоян. Ее размыло дождями так, что проехать стало невозможно, пришлось ввести запрет на проезд и начать срочный ремонт. Сейчас землю засыпают камнями, чтобы машины банально не застревали. Для этого привлекли 30 единиц техники.
-Специалисты засыпают просадки земляного полотна, ведут планировку обочин и проезжей части, кюветов с добавлением нового материала. На данный момент отсыпано около 15 тысяч кубометров каменного материала. Однако мы видим, что нужно провести усиление, привлечь дополнительную технику и специалистов, – заявил глава министерства транспорта Приангарья Максим Лобанов.
Ранее "КП-Иркутск" писала, как губернатор региона Игорь Кобзев прокомментировал введение президентом России Владимиром Путиным уровня базовой готовности в Прибайкалье.
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