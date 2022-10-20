30 машин спецтехники засыпают камнями размытую дождями дорогу Усть-Кут - Уоян

Грязь оказалась совершенно непролазной Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области рассказали, как продвигается ремонт дороги Усть-Кут - Уоян. Ее размыло дождями так, что проехать стало невозможно, пришлось ввести запрет на проезд и начать срочный ремонт. Сейчас землю засыпают камнями, чтобы машины банально не застревали. Для этого привлекли 30 единиц техники.

-Специалисты засыпают просадки земляного полотна, ведут планировку обочин и проезжей части, кюветов с добавлением нового материала. На данный момент отсыпано около 15 тысяч кубометров каменного материала. Однако мы видим, что нужно провести усиление, привлечь дополнительную технику и специалистов, – заявил глава министерства транспорта Приангарья Максим Лобанов.

Ранее "КП-Иркутск" писала, как губернатор региона Игорь Кобзев прокомментировал введение президентом России Владимиром Путиным уровня базовой готовности в Прибайкалье.

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