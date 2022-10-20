Александр Ведерников: обращение с жидкими бытовыми отходами на Байкале нужно регулировать

Александр Ведерников: обращение с жидкими бытовыми отходами на Байкале требует особого регулирования.

Вопросы правового регулирования и обращения с медицинскими, строительными, жидкими бытовыми отходами обсуждались на круглом столе комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Мероприятие проходило в режиме видеосвязи и в нем приняли участие депутаты Законодательного Собрания Иркутской области.

- В Иркутской области развивается туризм, множество турбаз находятся в центральной экологической зоне. Поэтому важно наладить систему обращения и учет жидких бытовых отходов. Это будет вкладом в сохранение чистоты озера Байкал, – отметил спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

В качестве решения проблемы предлагается рассмотреть инструмент групповых заявок на подключение к сетям канализации жильцов индивидуальных домов, садоводств, резидентов курортных и туристических зон.

Напомним, в областном парламенте создана рабочая группа, которая прорабатывает вопрос правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами.

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