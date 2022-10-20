В Ангарске разыскивают худощавого мужчину за поджог двух автомобилей

Пламя удалось сбить до того, как оно перекинулось на другие автомобили Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области объявили о розыске мужчины из Ангарска по подозрению в поджоге. Ночью диспетчерская служба получила информацию о том, что две иномарке горят во дворе многоквартирного дома. На место отправили пожарных, удалось сбить пламя до того, как оно перекинулась на другие автомобили. Когда начали проверку, выяснилось, что причиной пожара стал поджог.

- Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого в совершении данного преступления. Приметы: мужчина худощавого телосложения Был одет: куртка темная со светлыми рукавами, либо темный жилет и кофта светлого цвета с капюшоном. Если что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по номеру телефона дежурной части УМВД России по Ангарскому городскому округу 8(3955) 53-05-15 или 02 (с мобильного 102), - рассказали в полиции.

Ранее "КП-Иркутск" писала об ангарчанке, которую поймали на майнинге. Энергетики заметили на одном из земельных участков Ангарске не характерный для лета объем потребления электричества. Приехав с проверкой, специалисты с помощью тепловизионного оборудования выяснили, что температура воздуха в гараже намного выше, чем на улице под солнцем. Все это указывало на то, что владелица бокса занимается майнингом.

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