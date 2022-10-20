За сутки жители Иркутской области перевели аферистам более 5 миллионов рублей

Врачу и бухгалтеру 50 лет, а учительнице - 27 Фото: Анастасия ОСИПОВА

За прошедший день в отделения полиции Иркутской области обратились три женщины с одной бедой - они лишились денег из-за аферистов. Врач "неотложки", учитель и бухгалтер поверили телефонным мошенникам и суммарно отдали им 5 миллионов рублей. Об этом рассказали в МВД Приангарья.

- Вчера в полицию обратилась 50-летняя иркутянка с заявлением об обмане. На телефон женщины позвонил неизвестный и представился банковским работником. Собеседник уведомил клиентку о попытке похитить её сбережения со стороны мошенников. Для предотвращения операции доверчивая женщина назвала конфиденциальные данные карты и смс-коды. В общей сложности у нее похитили больше 2 миллионов 600 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Другой пострадавшей тоже 50 лет, а вот третьей, учительнице, 27 лет. Они поверили "сотрудникам банка", которые якобы хотели обезопасить их сбережения. Сейчас идет расследование, полицейские устанавливают личности мошенников.

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