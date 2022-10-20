Модернизация и реконструкция объектов электроснабжения ведется на севере Иркутской области

В северных территориях Иркутской области продолжится модернизация и реконструкция объектов электроснабжения.

На севере Иркутской области модернизируют и реконструируют объекты электроснабжения. Ключевые моменты обсудили депутаты группы «Север» Законодательного Собрания с представителями сетевых и ресурсоснабжающих организаций, правительства региона.

Так, до конца года планируется ввести некоторые модернизированные и реконструированные объекты на сумму более 350 миллионов рублей в Братске, Усть-Илимске. А для завершения работ в поселке Верхнемарково Усть-Кутского района, подстанции Макарово Киренского района и воздушных линий до деревень Пашня и Усть-Киренга необходимо дополнительное финансирование. Существует и проблема бесхозяйных сетей и объектов, в результате происходят высокие потери электроэнергии и частые случаи хищений. Эти затраты несут местные бюджеты.

Парламентарии обсудили также вопрос восстановления электроснабжения сотовых вышек в поселке Каймоново Усть-Кутского района. Жители уже более года не могут пользоваться услугами связи из-за аварийной ситуации на сетях.

- Тема развития электросетевого хозяйства стоит на повестке дня, - отметил председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении, председатель депутатской группы «Север» Виталий Перетолчин. - Нам важно понимать, что осень и зиму мы должны пройти стабильно, а население – получить качественные услуги.