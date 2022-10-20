В Иркутске выясняют причину смертельного ДТП на улице Маршала Конева

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Госавтоинспекции Иркутской области сообщили о смертельной аварии, которая произошла днем 20 октября на улице Маршала Конева. Две иномарки - "Тойота Филдер" и "Сузуки Витара" - столкнулись так, что водитель "Тойоты" скончался на месте от травм. Машины двигались в попутном направлении.

- Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать действующие правила дорожного движения! Выбирайте скорость движения на транспортном средстве основываясь на установленном ограничении с учётом погодных условий, не совершайте опасных маневров, будьте внимательны и бдительны на дороге! - заявили в пресс-службе.

Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку, чтобы установить причины и точные обстоятельства произошедшего.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что хирург-онколог из Братска Сурен Бозоян получил отсрочку от службы и возвращается домой из Новосибирска. Он добровольно пошел учиться по частичной мобилизации, однако служить у него не получится: дома остались пятеро детей и жена в декретном отпуске.

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