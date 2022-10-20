В правительстве начали разрабатывать бюджет Иркутской области 2023 года

В 2022 году запланировали получить 212 миллиардов рублей доходов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве начали формировать бюджет Иркутской области 2023 года. Он рассчитан на срок до 2025 года и отличается от предыдущих проектов региональной казны. На 2023 год запланировано пополнить бюджет на 233,7 миллиарда рублей. В 2024 - на 230,4 миллиарда, в 2025 - 225,3 миллиарда. При этом расходы в следующем году составят 253,2 миллиарда рублей, в 2024 - 239,2 миллиарда рублей, в 2025 - 225,5 миллиарда.

- Отличие проекта бюджета 2023 года от предыдущих лет заключается в том, что мы заложили средства на заработную плату, выплату всех социальных обязательств сразу на все 12 месяцев, - отметил первый замгубернатора, председатель правительства Приангарья Константин Зайцев.

Напомним, в 2022 году запланировали получить доходы в сумме 212,8 миллиарда рублей, а также потратить 221,5 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хирург-онколог из Братка возвращается домой из военной части по отсрочке от службы

Дома у Сурена Бозояна остались пятеро детей (подробнее)