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Общество20 октября 2022 11:07

В 88 школ Иркутской области закупили новые ноутбуки на 135 млн рублей

Программа, по которой провели закупку, действует в регионе с 2018 года
Дарья БОЛЕСОВА
Помимо ноутбуков закупили многофункциональные устройства

Помимо ноутбуков закупили многофункциональные устройства

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области рассказали о реализации программы "Цифровая образовательная среда". На средства, выделенные по программе, обновили оборудование в 88 общеобразовательных школах Приангарья. На закупку ноутбуков и многофункциональных устройств потратили 135 миллионов рублей.

- Всего за четыре года реализации проекта оборудование поступило в 379 школ нашего региона. В 2023-2024 годах компьютеры получат еще сто школ, - рассказал губернатор Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

Отметим, работу по этой программе ведут и в других регионах России.

А в это время в правительстве Приангарья уже начали формировать проект бюджета на 2023-2025 годы. На 2023 год запланировано пополнить бюджет на 233,7 миллиарда рублей. В 2024 - на 230,4 миллиарда, в 2025 - 225,3 миллиарда.

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