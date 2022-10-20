В 88 школ Иркутской области закупили новые ноутбуки на 135 млн рублей

Помимо ноутбуков закупили многофункциональные устройства Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области рассказали о реализации программы "Цифровая образовательная среда". На средства, выделенные по программе, обновили оборудование в 88 общеобразовательных школах Приангарья. На закупку ноутбуков и многофункциональных устройств потратили 135 миллионов рублей.

- Всего за четыре года реализации проекта оборудование поступило в 379 школ нашего региона. В 2023-2024 годах компьютеры получат еще сто школ, - рассказал губернатор Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

Отметим, работу по этой программе ведут и в других регионах России.

А в это время в правительстве Приангарья уже начали формировать проект бюджета на 2023-2025 годы. На 2023 год запланировано пополнить бюджет на 233,7 миллиарда рублей. В 2024 - на 230,4 миллиарда, в 2025 - 225,3 миллиарда.

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