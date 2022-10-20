Из Иркутска выехала вторая фура с посылками для мобилизованных в Новосибирске

Мобилизованные составили список того, что им нужно в учебных центрах Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Вторая фура, груженная посылками для мобилизованных иркутян, выехала из Иркутска в Новосибирск и Кемеровскую область. В посылках - теплая одежда, компьютерная техника, , бензопилы и письма от детей. Об этом сообщили в администрации центра Приангарья.

- Готовим к отправке вторую фуру в Новосибирскую и Кемеровскую области с помощью для мобилизованных иркутян. Все необходимое собрано по спискам от земляков, - поделился мэр Иркутска Руслан Болотов в официальном ТГ-канале.

Сбор помощи мобилизованным организовали в нескольких точках города. Вещи приносят волонтеры, родственники тех, кого отправили в учебные части, а также представители коммерческих организаций. Сейчас нужна новая теплая одежда.

Ранее из Иркутска уже отправляли одну фуру с посылками.

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