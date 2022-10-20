В Иркутске задержали группу мошенников в сфере автострахования, укравших 5 млн

Фото: стоп-кадр видео МВД России Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Иркутске силовые структуры раскрыли и задержали группу мошенников, которые получали компенсации по автострахованию. Сотрудники Росгвардии прибыли на домашний адрес нескольких членов банды и скрутили их, чтобы доставить в отделение. Во время задержания один из сообщников выбросил деньги в окно, чтобы скрыть их.

- При обысках полицейскими обнаружено и изъято 10 автомобилей, которые использовались в подставных ДТП, а также денежные средства, имеющие доказательственное значение. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Предварительное расследование продолжается, - рассказала Волк.

Суть мошеннических схем заключалась в подставных ДТП, по которым сообщники получали компенсации по страховке. Позже они распоряжались деньгами как хотели. Ущерб для страховых компаний составил более 5 миллионов рублей. Против нарушителей уже возбудили уголовное дело.

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