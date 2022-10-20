Отключение света в Иркутске 21 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 21 октября пройдет в некоторых домах трех округов города. Об этом предупредили в энергосбытовой компании. Время перебоев подачи электроэнергии разное, в зависимости от адреса.

Отключение света в Иркутске 21 октября

Причиной отключения стали плановые ремонтные работы. Они длятся достаточно долго, так, что иркутяне уже привыкли к периодическому отсутствию света в квартирах и домах. В итоге, электричества не будет по некоторым улицам Ленинского, Свердловского и Правобережного округов.

Подробные адреса и время отключения света в Иркутске 21 октября можно посмотреть в таблицах ниже.

Отключение света в Иркутске 21 октября

Отключение света в Иркутске 21 октября