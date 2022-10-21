Синоптики рассказали все о погоде в Иркутске 21 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 21 октября будет обычной для второй середины осени. Осадков, кстати, не ожидается. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 21 октября

- Погода в Иркутске 21 октября будет с переменной облачностью, без осадков, - рассказли прогноз метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем потеплеет до +6…+8.

Атмосферное давление в Иркутске 21 октября, по данным Яндекса, высокое – 731 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 21 октября также ожидается с переменной облачностью. В Приангарье местами выпадут небольшие осадки - дождь с мокрым снегом. Порывы ветра в районах могут в пятницу достигать 13 м/с. Столбики уличных термометров днем по региону покажут +4…+9, если небо закроют облака, похолодает до +2…-3.

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