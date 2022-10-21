Иркутянина арестовали на несколько суток за отказ от обязательных работ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За совершение двух административных нарушений житель Иркутска получил 40 часов обязательных работ дворником в наказание. Отработать должен был в одной из управляющих компаний города, однако на свою новую должность мужчина не вышел. За что был арестован на несколько суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.

- Ранее мужчину в суде признали виновным за «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» и «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - говорят приставы. – За это мужчине и были назначены обязательные работы.

Иркутянину объяснили, что ждет его, если он не отработает дворником. Видимо, сибиряка это не напугало. Так был составлен еще один протокол «Уклонение от исполнения административного наказания». Мировой судья при рассмотрении дела решил, что 39-летнему нарушителю полезно будет подумать над своим поведением за решеткой и приговорил его к аресту на четверо суток.

Кстати, после заключения под стражей, когда житель Иркутска выйдет на свободу, ему все же предстоит поработать метлой.

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