Двух женщин на пешеходном переходе сбил пьяный водитель в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Центральном районе Братска произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. По предварительной информации, около 7 часов утра 21 октября напротив дома 32 по улице Янгеля автомобиль Nissan March сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемой "зебре". Об этом сообщают в пресс-службе МУ МВД России "Братское".

- В результате ДТП обе женщины с тяжелым травмами госпитализированы в медучреждение города, - рассказали в ведомстве. - Как выяснили полицейские, 27-летний мужчина находился за рулем в состоянии опьянения.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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