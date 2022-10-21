Дорогу Кутулик – Бахтай – Хадахан ввели в эксплуатацию в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Дорогу, ведущую на «золотые пески» на Братском море ввели в эксплуатацию в Аларском и Нукутском районах. Капитальный ремонт провели на участке трассы Кутулик – Бахтай – Хадахан с 13 по 23 километр. Работы на объекте с 24 по 43 километр завершат в следующем году. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Раньше машины ездили там на низкой скорости, - сказала директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» Юлия Гордина. - Важным элементом работ там стала замена пучинистых грунтов. Теперь трасса не имеет «волн», машины могут разгоняться до 90 километров в час. Хорошая дорога – это важное условие для популярности туристических мест.

Отремонтировано 15 водопропускных труб, земляное полотно, уложена дорожная одежда и асфальтобетон. Работы обошлись в 438 миллионов рублей.

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