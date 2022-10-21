Стало известно об отправке первых мобилизованных из Иркутской области в зону СВО. Фото: правительство Новосибирской области

Первая отправка мобилизованных из Иркутской области на СВО прошла в Новосибирске в четверг, 20 октября. Также в зону проведения специальной военной операции направятся подразделения мобилизованных военнослужащих из Новосибирской области и Красноярского края отправляются. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Отправка мобилизованных из Иркутской области в СВО

– В этом строю стоят те мужчины, которые поступили по-настоящему: когда Родине потребовалась помощь, не стали бегать, а встали в этот строй для того, чтобы выполнить свой долг, - выступил перед бойцами на строевом плацу губернатор Андрей Травников. - Вы и ваши семьи получите все положенные единовременные региональные выплаты, все меры социальной поддержки. Успехов вам в выполнении задач, здоровья и скорейшего возвращения домой.

Первая отправка мобилизованных из Иркутской области на СВО прошла в Новосибирске 20 октября. Фото: правительство Новосибирской области

За недели подготовки в Новосибирском высшем военном командном училище и на полигонах мобилизованные проходили одиночную подготовку, под руководством опытных инструкторов выполняли боевые стрельбы из гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, совершенствовали навыки метания гранат, проходили «обкатку бронетехникой», а также прошли полный курс по дисциплинам боевой и специальной подготовки.

На полигонах мобилизованные проходили одиночную подготовку, выполняли боевые стрельбы из гранатометов. Фото: правительство Новосибирской области

Стоит отметить, что по информации Министерства обороны, отправка мобилизованных из Иркутской области на СВО производится для того, чтобы в тыловых районах военнослужащие продолжили совершенствовать боевую подготовку в составе взводов, рот и батальонов. Только после этого мужчины приступят к выполнению поставленных боевых задач.

В тыловых районах военнослужащие продолжат совершенствовать боевую подготовку. Фото: правительство Новосибирской области

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