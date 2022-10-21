Выплаты мобилизованным в Бурятии назначены. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутской области, которые после подготовки отправятся в зону СВО, уже получили по 100 тысяч рублей. Как стало известно irk.kp.ru, 20 октября утверждена единовременная выплата мобилизованным в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Выплаты мобилизованным в Бурятии: размер, когда будут выплачивать

- В Бурятии мобилизованные военнослужащие получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба правительства Бурятии. - 20 октября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал нормативно-правовой акт об установлении единовременной выплаты для военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

Как уточняют в правительстве, такое решение принято во всех регионах Дальнего Востока страны по настоянию полпреда Юрия Трутнева. он провел совещание с главами регионов, входящих в ДФО и поручил обеспечить им региональные выплаты, разработать меры по обеспечению мобилизованных и добровольцев дополнительным снаряжением и обмундированием.

Напомним, в районы, где проходят подготовку военнослужащие из Иркутской области, это Новосибирская и Кемеровская области, уже доставлены фуры с дополнительным снаряжением, которое роздано каждому призванному. В список входит 11 наименований обмундирования, включая рюкзак, зимнюю балаклаву, носки, туристическое сиденье и резиновые сапоги.