Около 1,5 тысяч человек были эвакуированы из здания ИрНИТУ в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске из здания ИрНИТУ в 10:48 21 октября эвакуировали студентов и преподавателей. Всего на улицу были выведены около 1,5 тысяч человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сигнализация сработала вследствие электротехнических работ, - отметили в ведомстве.

Прибывшие пожарные подразделения проверили здание - возгорания нет, сообщают в региональном МЧС.

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