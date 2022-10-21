Маршрутный автобус столкнулся с «Лексусом» в Иркутске, есть пострадавшие Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП с участием пассажирского автобуса. Накануне, 20 октября, около 16 часов в Октябрьском районе Иркутска маршрутка столкнулась с автомобилем «Лексус». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прибывшие на место инспекторы ДПС выяснили, что водитель иномарки двигаясь по улице Байкальская при выполнении маневра «разворот» допустил столкновение с маршрутным такси №16С. На момент аварии в салоне общественного транспорта находилось 10 пассажиров, - рассказали в ведомстве.

Медицинская помощь понадобилась 52-летней пассажирке автобуса.

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