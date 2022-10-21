Кураторство над муниципалитетами Иркутской области закреплено за заместителями губернатора. Фото: правительство Иркутской области

Заместители губернатора и председатель правительства Иркутской области берут кураторство над каждым муниципальным образованием региона. Распоряжение «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти Иркутской области» подписал Игорь Кобзев. Это необходимо для обеспечения социально-экономического развития территорий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За собой Игорь Кобзев оставил кураторство над областным центром, - отметили в правительстве. - Первому заместителю губернатора – председателю правительства Иркутской области Константину Зайцеву поручено курировать Ангарский городской округ, Братск и Братский район. Первому заместителю главы региона Роману Колесову – Саянск, Зиму, Зиминский и Шелеховский районы.

Первый заместитель председателя областного правительства Руслан Ситников взял ответственность за решение вопросов в Жигаловском, Иркутском, Катангском и Ольхонском районах. Подробнее о кураторстве в других муниципалитетах можно узнать ЗДЕСЬ.

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