Игорь Кобзев прокомментировал отправку мобилизованных из Иркутской области к местам дислокации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Сегодня наши ребята отправились к местам дислокации. Они прошли необходимую подготовку. Увидел, что настроение у них боевое. Горжусь ими!", - рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев после того, как проводил в Новосибирске первый эшелон военнослужащих. Отправка мобилизованных из Иркутской области к местам дислокации состоялась ранним утром 21 августа. Накануне в учебный центр прибыло дополнительное снаряжение, закупленное за счет средств регионального бюджета. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Отправка мобилизованных из Иркутской области к местам дислокации: последние новости

– Доставить не успели только одну позицию – противоосколочные очки, – рассказал управляющий делами Губернатора и Правительства Иркутской области Александр Суханов. - Ночью на территории военного училища сотрудники министерства имущественных отношений Иркутской области оперативно рассортировали предметы и укомплектовали их в один набор, чтобы в первую очередь выдать военнослужащим, которые отправляются к местам дислокации. Очки им индивидуально довезем на места.

Что касается снаряжение для мобилизованных, проходящих подготовку в Новосибирск и Юрге, груз отправят 24 октября.

Напомним, губернатор подписал указ о предоставлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей жителям региона, призванным на военную службу по мобилизации. По данным на 21 октября, выплаты получили почти 99 % мобилизованных, включенных в состав части.

Отправка мобилизованных из Иркутской области к местам дислокации началась накануне, 20 октября. Также в зону проведения специальной военной операции направились подразделения мобилизованных военнослужащих из Новосибирской области и Красноярского края. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

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