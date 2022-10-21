Строительство обхода Усолья-Сибирского идет с опережением графика. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

Работы по строительству четырехполосного участка трассы Р-255 «Сибирь» под названием обход города Усолья-Сибирского идут с опережением сроков. 17 километров из 42 полностью готовы. На оставшемся объекте устроили нижний и верхний слои асфальтобетонного основания. Об этом сообщают в пресс-службе Упрдор "Прибайкалье".

- До конца 2022 года строителям необходимо возвести пять мостов общей длиной 170 м, - отметили в учреждении. - Кроме того, в ближайшие месяцы будут завершены работы по сооружению опор и монтажу пролетных строений четырех путепроводов, всего в составе объекта их пять.

Чтобы сделать дорожное движение безопасным, на участке безопасности дорожного движения на участке построят шесть транспортных развязок, два надземных пешеходных перехода, установят 64 км барьерных ограждений и около 30 км линий электроосвещения.

Завершить работы планируют в октябре 2024 года.

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