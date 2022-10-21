Мобилизованным иркутянам доставили индивидуальные аптечки Фото: Иван МАКЕЕВ

Индивидуальные аптечки из 23 лекарств передали мобилизованным иркутянам, направленным к местам дальнейшего несения службы из Новосибирска. Наборы необходимы для оказания первой доврачебной помощи. Их выдача проходила под личную подпись каждого призванного. Затем машина с грузом отправится в Юргу. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Состав аптечек сформирован с учетом рекомендаций министерства обороны Российской Федерации, - отметили в администрации города. - Также во время посещения учебных частей первый заместитель мэра Андрей Южаков уточнил у начальников медицинских служб потребности: заменили некоторые наименования, добавили лекарства, которые попросили специалисты. Так, в набор включили антисептические средства для обработки открытых ран, лекарственный препарат для лечения воспалительного процесса в полости рта, аскорбиновую кислоту, а также гемостатическое средство «Гемоспас М».

Наборы были собраны так, чтобы бойцы, даже не имея медицинского образования, сориентировались, какой препарат поможет в той или иной ситуации.

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