Игорь Кобзев принял участие в Международном экспортном форуме «Сделано в России» - 2022.

Иркутская область сегодня занимает 10 место по экспорту в России. В нашем регионе в пилотном режиме запускаются экспортные лоты «товар-страна», когда под конкретную продукцию находят заказчика из дружественного государства. Кроме этого, в Приангарье создается Совет по промышленному дизайну, который будет консультировать бизнес по вопросам повышения конкурентоспособности продукции и упаковки за счет обновления дизайна. А в аграрно-промышленном комплексе развивается собственный товарный знак Baikalnatural. Он уже зарегистрирован в трех странах азиатско-тихоокеанского региона. Об этом глава Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, выступая на губернаторской сессии «Сделано в регионах – сделано в России». В мероприятии участвовал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

- Для нас экспорт - это показатель конкурентоспособности экономики. А малый бизнес - потенциал для развития экспорта, - сказал Игорь Кобзев. - Мы находимся в постоянном диалоге с предпринимателями, чтобы своевременно реагировать на все возникающие вопросы.

В Иркутской области помимо задачи создавать новые бизнесы, проводится большая работа по поддержке действующих. Помощь предпринимателям строится на трех принципах. Это вовлечение, обучение и поддержка. Проводятся семинары, тренинги, акселерационные программы. Фонд развития промышленности региона разработал более выгодные условия для экспортеров. Создан и «Экспортный десант»: его участники посещают территории, проводят консультации, рассматривают бизнес-проекты, которые институты развития предпринимательства могут взять на сопровождение. Снижены ставки по упрощенной системе налогообложения предпринимателям, пострадавших от санкций. Губернатор предложил также рассмотреть возможность транспортировки продукции экспортеров до конечного потребителя в рамках услуг центров поддержки экспорта и увеличить максимальный объем финансирования до миллиона рублей. Еще одна инициативы Игоря Кобзева – поддержать предприятия «новички», - те, что впервые выходят на внешний рынок, а именно субсидировать часть их затрат на производство продукции на экспорт на федеральном уровне.

Еще одно направление, которое обозначил губернатор, это образовательные услуги. Для их развития и выходы на новый уровень в Иркутске планируют создать межвузовский кампус.

- Эти инициативы приведут к увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта на 70% к 2030 году, вовлечению в экспорт более 100 новых предпринимателей, снижению доли продукции низкой степени переработки, - подчеркнул Игорь Кобзев.

СКАЗАНО

- В стране высокий индустриальный потенциал и крепкая финансовая система. Но главное – прочные двусторонние отношения с ключевыми участниками новой, многополярной мировой экономической архитектуры. Мы поддерживаем расширение торговли и инвестиций, стремимся к росту благополучия и стабильности.

Председатель правительства России Михаил Мишустин .

СПРАВКА «КП»

Международный экспортный форум «Сделано в России» является главным событием года для предпринимателей.

Организован российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ).

На форуме обсуждается улучшение мер поддержки российских производителей, а также развитие торгово-экономических связей с другими странами.