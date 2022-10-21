1900 звонков о выплатах мобилизованным приняли в контакт-центре Иркутской области

1900 звонков о выплатам мобилизованным приняли в контакт-центре Иркутской области Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Иркутской области работает единый контакт-центре, который проводит консультации населения по вопросам социальной поддержки, в том числе - получения выплат мобилизованным. С 12 октября центр принял 1900 запросов по единовременным выплатам. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Основные вопросы поступают от мобилизованных граждан и их родственников. Этим вопросом занимаются специалисты всех отделов министерства - самостоятельно обзванивают граждан, выясняя, поступили средства или нет, - рассказал глава министерства социального развития Иркутской области Владимир Родионов.

Практические все мобилизованные получили свои 100 тысяч рублей, однако есть исключения. Обычно деньги не доходят из-за ошибки в персональных данных человека: неправильно записали фамилию или номер счета.

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