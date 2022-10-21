Прокурор Иркутской области принял участие в совещании с замгенпрокурора России

Фото: Генпрокуратура России по СФО

В Генеральной прокуратуре России по Сибирскому федеральному округу рассказали о прошедшем совещании с заместителем генпрокурора России Дмитрием Демешиным. На заседание прибыли прокуроры регионов округа, в том числе и Иркутской области. Главным вопросом повестки стала работа с обращениями граждан в надзорное ведомство.

- Дмитрий Демешин потребовал от прокуроров регионов округа обеспечить максимально полное рассмотрение обращений, своевременное принятие действенных мер для реального восстановления прав граждан, - сказано в сообщении пресс-службы.

Совещание прошло в Горно-Алтайске.

Отметим, не так давно Демешин приезжал в рамках рабочей поездки в Иркутскую область. Он обсудил с властями работу прокуратуры и посетил несколько социально значимых объектов.

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