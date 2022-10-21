Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 7:45

Три тысячи детей отдохнут за счет бюджета Иркутской области на осенних каникулах

На осенних каникулах ребятишки отправятся в оздоровительные лагеря
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Три тысячи детей отдохнут за счет бюджета Иркутской области на осенних каникулах

Три тысячи детей отдохнут за счет бюджета Иркутской области на осенних каникулах

На осенних каникулах набраться сил к новой учебной четверти и поправить свое здоровье смогут более трех тысяч детей, из них 1 234 ребенка будут заняты в лагерях с дневным пребыванием детей в Братске, Ангарском городском округе, Усть-Куте, Куйтунском районе. В 36 муниципальных образованиях Иркутской области уже составлены планы по проведению малых или так называемых малозатратных форм отдыха. Это кружки, школьные и трудовые бригады, отряды мэров, работа на пришкольных участках, дворовый спорт, мероприятия городских и районных библиотек, - в них будет задействовано около семи тысяч детей. Уточним, что средства на оздоровление ребятишек выделяются из областного бюджета.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года подвели на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления. Заседание провела председатель комиссии, заместитель правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

- 233 730 детей отдохнули и оздоровились, из них малозатратными формами – 146 412, в 780 лагерях - 87 319 человек.

- внимание уделялось детям, нуждающихся в особой защите государства.

В детских лагерях оздоровлены 3 646 детей-инвалидов, 4 102 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 6 983 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 334 ребенка и подростков, состоящих на различных профилактических учетах, 48 398 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.