Три тысячи детей отдохнут за счет бюджета Иркутской области на осенних каникулах

На осенних каникулах набраться сил к новой учебной четверти и поправить свое здоровье смогут более трех тысяч детей, из них 1 234 ребенка будут заняты в лагерях с дневным пребыванием детей в Братске, Ангарском городском округе, Усть-Куте, Куйтунском районе. В 36 муниципальных образованиях Иркутской области уже составлены планы по проведению малых или так называемых малозатратных форм отдыха. Это кружки, школьные и трудовые бригады, отряды мэров, работа на пришкольных участках, дворовый спорт, мероприятия городских и районных библиотек, - в них будет задействовано около семи тысяч детей. Уточним, что средства на оздоровление ребятишек выделяются из областного бюджета.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года подвели на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления. Заседание провела председатель комиссии, заместитель правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

- 233 730 детей отдохнули и оздоровились, из них малозатратными формами – 146 412, в 780 лагерях - 87 319 человек.

- внимание уделялось детям, нуждающихся в особой защите государства.

В детских лагерях оздоровлены 3 646 детей-инвалидов, 4 102 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 6 983 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 334 ребенка и подростков, состоящих на различных профилактических учетах, 48 398 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.