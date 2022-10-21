Дума Иркутска: при строительстве спортивного объекта должны быть соблюдены интересы всех сторон

Депутаты Думы встретились с жителями по стадиону Пионер. Фото: Дума Иркутска

Народные избранники совместно с представителями администрации провели 20 октября встречу с жителями близлежащих с объектом домов. Одна часть горожан настаивает на том, чтобы участок был целиком отдан под стадион, другая часть хочет, чтобы благоустройство было комплексным, с учетом интересов всех групп населения.

- Мы желаем, чтобы эта территория была не только застроена домами. Нам нужен оазис: благоустройство с зелеными насаждениями, скамейками, урнами, комфортная зона для отдыха. Это место давно в запустении, его необходимо облагораживать. И предложенный нам вариант возрождения этого места нас устраивает, - прокомментировала жительница дома рядом с застраиваемой территорией Зоя Юрьевна.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми между губернатором региона Игорем Кобзевым и администрацией города Иркутска, было подготовлено компромиссное решение по развитию территории на пересечении улиц Седова и 4-я Советская.

- С 2019 года мы находимся в активном диалоге с жителями. Моя задача как депутата - удовлетворить максимальное количество потребностей и интересов жителей, поэтому кроме жилых домов и парковки здесь появятся футбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка вокруг, воркаут, тропинки, скамейки, озеленение. Таким образом, здесь будет большая площадка не только для занятия спортом, но и для отдыха родителей с детьми, пожилых людей, - отметил депутат по избирательному округу № 12 Александр Друзенко.

Депутаты Думы встретились с жителями по стадиону Пионер. Фото: Дума Иркутска

Земельный участок на пересечении Седова и 4-й Советской с 2017 года находился в собственности АО «УКС г. Иркутска». Чтобы город мог самостоятельно построить спортивный объект, участок должен находиться в муниципальной собственности. УКС не может безвозмездно отдать городу участок, так как он обеспечивает уставный капитал предприятия и его передача под спортивный объект могла быть расценена как намеренное доведение предприятия до банкротства, что влечет уголовную ответственность. Финансовых средств для приобретения участка в муниципальном бюджете не предусмотрено.

- Это не первая наша встреча с активистами по поводу этой территории. Здесь необходимо принимать только компромиссное решение, потому что реализовать проект в том виде, в котором хотят жители, невозможно. Благодаря активности граждан, а также поддержке органов власти, здесь появится жилой дом, а на остальной территории - зона спорта и благоустройства за счет внебюджетных средств. В дальнейшем вся эта инфраструктура должна быть передана в муниципалитет для обслуживания и содержания за счет местного бюджета, а не жителей, - рассказал директор АО «УКС г. Иркутска», депутат по избирательному округу № 32 Александр Сафронов.

В начале октября земельный участок был выставлен на продажу с определенными условиями. Предпродажная стоимость сформирована на основании проведенной оценки. Рыночная цена снижена с учетом обременения. Согласно документации, собственник обязан возвести стадион с беговой дорожкой 60 на 30 метров, стандартную баскетбольную площадку размером не менее 28 на 15 метров, площадку для мини-футбола площадью не менее 25 на 16 метров, воркаут, зону отдыха для взрослых, игровые площадки для детей. Объекты должны быть построены в течение пяти лет с момента подписания договора купли-продажи земли. Если собственник не выполнит условия договора, ему вынесут штраф в размере 50 миллионов рублей.

- Согласно действующим правилам землепользования, утвержденным еще предыдущим созывом Думы, установлена зона ЖЗ-104, предполагающая строительство многоэтажных многоквартирных домов. Однако жители проявили активную жизненную позицию, - мы с ними неоднократно встречались в поисках компромисса, - и застройщик обратился в комиссию землепользования с просьбой создать уникальную градостроительную зону, которая предполагает возможность строительства не только жилья, но и объектов спорта. В ноябре на заседании Думы утвердят регламент, согласно которому повысятся требования по уровню обеспечения спортивными объектами, поэтому значительная часть этого участка будет представлена как спортивный объект, - рассказал главный архитектор города Антон Жуков.

Напомним, строительство спортивного сооружения стало возможным благодаря инициативе жителей. Ее поддержали губернатор региона Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов.