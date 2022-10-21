67-летняя учительница из Братска перевела мошенникам более 1 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В МВД Иркутской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество". В отдел полиции обратилась пенсионерка из Братска: она заявила, что телефонные аферисты украли у нее 1,2 миллиона рублей. Часть денег она взяла у знакомых, другую - в кредит. Мошенники звонили ей пять дней подряд и "предупреждали" ее о том, что якобы на нее пытаются взять кредит.

- Чтобы избежать этих операций звонившие предложили женщине самой оформить кредиты, а полученные деньги перевести на «защищенные» счета ради безопасности. Установив доверие с потерпевшей, лжебанкиры ежедневно выманивали финансовые средства под разными предлогами – оплатить комиссию на открытие счета, увеличить налоговую компенсацию, защитить банковскую ячейку, - рассказали в ведомстве.

Пожилая учительница заподозрила, что ее обманывают, только когда ее попросили оформить заем под залог ее квартиры. Тогда она пришла в полицию.

Напомним, ранее три женщины из Иркутской области лишились более 5 миллионов рублей из-за аферистов - все это произошло за один день.

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