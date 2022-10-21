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Происшествия21 октября 2022 9:01

В Шелехово майнеры устроили незаконную ферму в муниципальном помещении

Суд обязал их устранить нарушения
Дарья БОЛЕСОВА
Прокуратура потребовала выселить майнеров из помещения

Прокуратура потребовала выселить майнеров из помещения

Фото: Владимир ВОРСОБИН

В прокуратуре Иркутской области рассказали о решении Арбитражного суда Иркутской области в отношении майнеров из Шелехово. Они устроили незаконную ферму в помещении, которое находится на балансе города. Майнеры просто сняли его. Теперь правоохранительные органы просят расторгнуть договор аренды.

- Прокуратурой в Арбитражный суд Иркутской области направлено исковое заявление о признании договора аренды муниципального помещения недействительным, обязании арендатора вернуть помещение муниципалитету. Арбитражный суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме, - рассказали в ведомстве.

Отметим, майнинговая ферма - система устройств, с помощью которых идет добыча цифровых монет. Такие фермы потребляют колоссальное количество электроэнергии, за которую никто не платит. Из-за них в многоквартирном доме или районе могут происходить перебои с подачей электричества.