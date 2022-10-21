В 2023 году на тушение пожаров в лесах Иркутской области выделят около 1,5 млрд рублей

В 2021 году финансирование в этой области увеличили в 2,4 раза Фото: Иван МАКЕЕВ

Тушение лесных пожаров в Иркутской области - задача важная, непростая и затратная. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы тайга не страдала от огня. Тушение пожаров стало отдельной статьей расходов для региональных властей. В Рослесхозе Приангарья заявили, что финансирование в 2023 году не уменьшится по сравнению с 2022 годом. Этот вопрос обсудили глава Рослесхоза Иван Советников и первый заместитель губернатора региона Роман Колесов.

- На встрече обсуждались вопросы дополнительного финансирования на покрытие кредиторской задолженности на тушение лесных пожаров в текущем году в размере 359 152,9 тыс. рублей. Из резервного фонда Правительства Российской Федерации будет выделено 145 871,4 тыс. рублей, а из нераспределенного резервного фонда Рослесхоза – 185 472,0 тыс. рублей. Принято решение перераспределить финансирование и 86 285,1 тыс. рублей направить на приобретение лесопатрульной техники, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2021 году финансирование на тушение пожаров составило 1,6 миллиарда рублей. В 2022 году - 1,5 миллиарда. В этом году на тушение пожаров задействовали 1,9 тысячи человек с 697 единицами спецтехники.

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