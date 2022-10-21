В Усолье-Сибирском пожар охватил 200 квадратных метров мебельного склада

Фото с места пожара на складе мебели
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В 16:02 диспетчерская служба приняла звонок: в Усолье-Сибирском горит склад мебели. Огонь активно распространяется, нужно действовать быстро. На место происшествия отправили сразу 8 пожарных расчетов - специалистов на спецтехнике. Пожару сразу присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщили в МЧС Иркутской области.
- По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Пожар локализован. Пострадавших нет! Работа огнеборцев осложняется конструктивными особенностями склада и наличием горючего материала, - рассказали в ведомстве.
Была серьезная угроза перекидывания пламени на значительную территорию. Сейчас ситуация находится под контролем пожарных.
Напомним, за прошедшие сутки в Иркутской области произошли 8 пожаров: горели хозпостройки, недостроенный дом, гараж, автомобили и т.д.
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