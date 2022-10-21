Индивидуальные аптечки доставили мобилизованным иркутянам в Новосибирск и Юргу

Мобилизованным иркутянам доставили индивидуальные аптечки.

Мобилизованные иркутяне, которые несут службу в Новосибирске, уже получают индивидуальные аптечки для оказания первой доврачебной помощи. Наборы медикаментов выдаются каждому призванному. Контролируют весь процесс сотрудники администрации Иркутск. Так, на месте присутствует начальник управления специального обеспечения Борис Курчинский.

- Бойцы получают медикаменты на руки. Мы контролируем, чтобы их получили все наши ребята, сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Аптечки привезли на машинах «Иркутскавтотранса». Это наборы из 23 лекарств и средств медицинского назначения. Кстати, сбором занималось муниципальное предприятие «Иркутская Аптека». Были учтены рекомендации министерства обороны РФ. Также во время посещения учебных частей первый заммэра Андрей Южаков уточнил у начальников медицинских служб потребности, наборы скорректировали. Допустим, включили антисептические средства для обработки ран, лекарства для лечения воспалительного процесса в полости рта, аскорбиновую кислоту, гемостатическое средство «Гемоспас М».