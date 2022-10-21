Отключение отопления в Иркутске 24 октября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 24 октября пройдет по некоторым адресам двух городских округов. Это значит, что батареи в квартирах многоэтажек станут холодными на некоторое время. Причиной стали профилактические работы на теплосетях.

Отключение отопления в Иркутске 24 октября

- 24-го октября в некоторых домах Иркутска будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации. В Свердловском округе проведем ремонт по улице Маяковского, 5. В Правобережном округе - по улице Баррикад, 147, - рассказал оператор теплосетей города.

В компании принесли извинения за причиненные неудобства. Отключение отопления в Иркутске 24 октября начнется с 9 утра и продолжился до вечера. Тепла не будет по пяти улицам Правобережного округа и одной - Свердловского округа.

Точное время и адреса отключения можно посмотреть в таблицах оператора теплосетей.