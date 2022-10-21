В Иркутской области для специалистов провели учения по ЧС при инфекции у животных

Для спасателей недавно тоже проводили учения по тушению лесных пожаров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области поделились интересными фото с места командных учений сотрудников МЧС, МВД, службы ветеринарии области и других. Они отрабатывали алгоритм действий при распространении инфекций у животных. Это нужно для проверки готовности специалистов к разным ЧП.

- Для выполнения задач было привлечено 20 единиц – автомобильного и специального транспорта, в том числе дезинфекционной техники и оборудования, - рассказали в пресс-службе.

Для спасателей недавно тоже проводили учения по тушению лесных пожаров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ранее "КП-Иркутск" писала о крупном пожаре, произошедшем 21 октября в Усолье-Сибирском. Огонь охватил 200 квадратных метров склада мебели и стремительно распространялся на большую территорию. Пожарные сразу присвоили высокий номер сложности для этого происшествия и выехали в широком составе на место.

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