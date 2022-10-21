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Общество21 октября 2022 12:15

Стоимость проезда на межмуниципальных автобусах в Иркутской области поднимется с ноября

Стоимость проезда на межмуниципальных автобусах в Иркутской области зависит от конкретного маршрута
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

Стоимость проезда на межмуниципальных автобусах в Иркутской области 2022 года изменится уже с ноября. Об этом население предупредили в министерстве транспорта региона. Новые тарифы вступят в силу 5 ноября.

Стоимость проезда на межмуниципальных автобусах в Иркутской области 2022 года

До 40 рублей поднимут проезд на маршруте №403, который едет от Максимовщины до Иркутска. До 45 рублей подорожает проезд по маршрутам №429 (от Первомайского до Иркутска), №430 (Первомайский, от магазина до Иркутска), №450 (от Молодежного до Иркутска) и №451 (Новая Разводная - Иркутск).

До 60 рублей поднимут проезд в автобусах маршрута №401, который едет от Максимовщины до центрального рынка в Иркутске.

О том, что стоимость проезда на межмуниципальных автобусах в Иркутской области 2022 года поднимется, перевозчики предупреждают через объявления в автобусах.